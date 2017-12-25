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    Путин поблагодарил Федеральное Собрание за «жизненно важные решения». выборы, Госдума, законодательство, Интернет, Путин, Совет Федерации. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин поблагодарил Федеральное Собрание за «жизненно важные решения»

    Путин поблагодарил Федеральное Собрание за «жизненно важные решения»

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    Путин поблагодарил Федеральное Собрание за «жизненно важные решения»

    Путин поблагодарил Федеральное Собрание за «жизненно важные решения»

    Путин поблагодарил Федеральное Собрание за «жизненно важные решения»

      Сегодня Владимир Путин встретился с руководством Совета Федерации и Госдумы: там подвели итоги работы Федерального Собрания в уходящем году и обсудили планы на следующий.

      Президент поблагодарил Федеральное Собрание за «жизненно важные решения» в области экономики, социальной сферы, в области внешней политики, в сфере безопасности, а также выразил благодарность за работу над бюджетом 2018-го и двух последующих годов.

      Владимир Путин: «Считаю важным также и хочу тоже сказать вам спасибо за то, что вы быстро достаточно отреагировали на предложения в сфере демографии. Действительно, и более широкое использование материнского капитала, семейного, и все, что связано с поддержкой российских семей, где рождается первый ребенок, второй, третий, ипотека льготная — все это касается сотен тысяч, миллионов наших граждан. Чрезвычайно важные решения».

      Обращаясь к сенаторам и депутатам, Путин упомянул о законе об иноагентах. По словам президента, он не ограничивает свободы граждан, а направлен лишь на исключение внешнего вмешательства в дела России.

      Владимир Путин: «Конечно, этот закон нуждается в совершенствовании, но надо только сделать так, чтобы он был направлен на решение той задачи, ради которой он создавался, а именно исключить всякое вмешательство в нашу внутриполитическую жизнь извне напрямую либо через подставных лиц, финансируя деятельность внутри страны».

      Президент призвал проанализировать работу «некоторых компаний в Сети», изучить их вовлеченность в российскую политическую жизнь. Особенно, по его словам, это актуально в предвыборный период.

      Также глава государства предложил подумать над возможностью введения утилизационного сбора за холодильники, телевизоры и другую крупную технику. В этом вопросе Путин призвал избегать спешки и «всякой суеты».

      Владимир Путин: «Что касается крупных отходов — телевизоров, холодильников и другой крупной кухонной техники. Надо подумать, чтобы не обременять экономику и производителя. Но, тем не менее, у нас существует же утилизационный сбор, и он дает возможность создавать соответствующие кластеры производства по утилизации и переработке этих машин».

      Также он затронул внешнеполитические вопросы. В частности, Путин рассказал о том, что широкого применения российских вооруженных сил в Сирии на сегодняшний день не требуется, однако РФ продолжит борьбу с терроризмом, в том числе и в этой арабской республике.

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