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    Москвичи несут цветы к переходу, где автобус насмерть сбил людей. автобусы, ДТП, Москва, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМосквичи несут цветы к переходу, где автобус насмерть сбил людей

    Москвичи несут цветы к переходу, где автобус насмерть сбил людей

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    Москвичи несут цветы к переходу, где автобус насмерть сбил людей

    Москвичи несут цветы к переходу, где автобус насмерть сбил людей

    Москвичи несут цветы к переходу, где автобус насмерть сбил людей

      Жители столицы несут цветы к подземному пешеходному переходу около станции метро «Славянский бульвар», где в понедельник произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса.

      ЧП произошло возле станции метро «Славянский бульвар» около 14:50 мск. В результате ДТП погибли четыре человека и 11 пострадали, все они пешеходы. Рассматриваются две версии произошедшего: водитель не справился с управлением или автобус был неисправен. Водитель задержан. В ходе опроса он заявил, что впервые сел за руль этого автобуса.

      Из сообщения правоохранителей: «Он говорит, что якобы первый день работает именно на этом автобусе. Управлению им могла помешать и бутылка воды, которая, по его словам, упала и закатилась под педаль».

      Все слова водителя будут перепроверены в ходе экспертизы, в том числе и его заявления об отказе тормозной системы, а также версия того, что он мог перепутать педали газа и тормоза.

      Водитель также заявил, что он пытался перепарковаться, так как справа подъехал другой автобус. Ему самому до отправления оставалось примерно 15 минут, в салоне находились только три пассажира. По словам водителя, он снял автобус с ручного тормоза и тот начал неуправляемое движение, а попытки остановить его успехом не увенчались.



      Как передает ТАСС, сейчас автобус извлечен из перехода, его на эвакуаторе увезли на спецстоянку. У автобуса было разбито лобовое стекло, выбиты стекла по левому борту — этой стороной транспортное средство задело ограждение перехода.

      Тем временем директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что трое пострадавших в ДТП находятся в НИИ в тяжелом состоянии.

      Сергей Петриков: «В институт были доставлены трое пострадавших, они были эвакуированы вертолетами. Двое мужчин и одна женщина. Состояние их тяжелое».





      Мэр Москвы Сергей Собянин после аварии на западе Москвы дал поручение провести проверку всего автобусного парка. В свою очередь глава Министерства транспорта Московской области Игорь Тресков сообщил, что будет организована проверка всего автопарка крупного областного перевозчика «Мострансавто».



      У станции метро «Славянский бульвар» в Москве автобус съехал в пешеходный переход. Много погибших и пострадавших. Фотографии с места ЧП.

      Опубликовано НТВ 25 декабря 2017 г.

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