Звезда немецкого футбола осчастливил пострадавшую в питерском теракте

Легендарный немецкий футболист прислал подарок петербурженке, которая пережила теракт.
Известный голкипер «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан прислал футболку со своим автографом Эвелине Антоновой. Как оказалось, девушка очень любит футбол и всегда восхищалась игрой знаменитого вратаря.
В письме футболист пожелал ей сил и боевого духа, необходимых для полного выздоровления. Ценный презент Эвелина получала почти в торжественной обстановке — на стадионе «Санкт-Петербург». Открыв коробку, девушка чуть не расплакалась от неожиданности.
Эвелина Антонова продолжает лечение: она уже перенесла несколько операций, в том числе пластических. Во время теракта 3 апреля этого года она находилась в нескольких шагах от смертника и чудом выжила. Всего на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в тот день пострадали свыше 100 человек, а 16 погибли.
В письме футболист пожелал ей сил и боевого духа, необходимых для полного выздоровления. Ценный презент Эвелина получала почти в торжественной обстановке — на стадионе «Санкт-Петербург». Открыв коробку, девушка чуть не расплакалась от неожиданности.
Эвелина Антонова продолжает лечение: она уже перенесла несколько операций, в том числе пластических. Во время теракта 3 апреля этого года она находилась в нескольких шагах от смертника и чудом выжила. Всего на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в тот день пострадали свыше 100 человек, а 16 погибли.
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