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    Петербург засыплет снегом и зальет дождем. Санкт-Петербург, зима, погода, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербург засыплет снегом и зальет дождем

    Петербург засыплет снегом и зальет дождем

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    Петербург засыплет снегом и зальет дождем

    Петербург засыплет снегом и зальет дождем

    Петербург засыплет снегом и зальет дождем

      МЧС сообщает об ухудшении погоды и надвигающимся на Северную столицу циклоне.

      По прогнозам, осадки ожидаются сегодня ночью и завтра днем. Вечером возможен туман. 26 декабря ожидается гололедица, усиление ветра до 11 метров в секунду, легкий минус и снегопад.

      Однако к обеду столбик термометра поднимется до +1…+3 градусов тепла, порывы ветра ослабнут, а снег станет мокрым и липким, а потом сменится дождем.

      Между тем сегодня коммунальные службы продолжают убирать город после мощного снегопада. Метель обрушилась на город 23 декабря и спровоцировала сотни дорожных аварий. А в Пулково были отменены и задержаны некоторые рейсы.

      Всего за неделю было вывезено более 100 тысяч кубометров снега. Сегодня на улицах работают более 800 машин и почти тысяча дворников.

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