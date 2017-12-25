Петербург засыплет снегом и зальет дождем

МЧС сообщает об ухудшении погоды и надвигающимся на Северную столицу циклоне.

По прогнозам, осадки ожидаются сегодня ночью и завтра днем. Вечером возможен туман. 26 декабря ожидается гололедица, усиление ветра до 11 метров в секунду, легкий минус и снегопад.



Однако к обеду столбик термометра поднимется до +1…+3 градусов тепла, порывы ветра ослабнут, а снег станет мокрым и липким, а потом сменится дождем.



Между тем сегодня коммунальные службы продолжают убирать город после мощного снегопада. Метель обрушилась на город 23 декабря и спровоцировала сотни дорожных аварий. А в Пулково были отменены и задержаны некоторые рейсы.



Всего за неделю было вывезено более 100 тысяч кубометров снега. Сегодня на улицах работают более 800 машин и почти тысяча дворников.