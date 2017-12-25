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    Памфилова обвинила Навального в оболванивании молодежи

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    • Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС
    Памфилова обвинила Навального в оболванивании молодежи

    Памфилова обвинила Навального в оболванивании молодежи

    Памфилова обвинила Навального в оболванивании молодежи
  • Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

    • Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова обвинила оппозиционера Алексея Навального в обмане молодого поколения.

    Соответствующее заявление Памфилова сделала на заседании ЦИК в понедельник, передает ТАСС.

    Элла Памфилова: «Я 12 лет в советское время на производстве отпахала, а вы зарабатываете тем, что собираете деньги незаконным образом и оболваниваете несчастную молодежь».



    Сегодня ЦИК принял решение отказать Навальному в регистрации инициативной группы, выдвинувшей его на пост президента РФ. Комиссия объяснила свое решение тем, что у кандидата из-за судимости за тяжкое преступление отсутствует пассивное избирательное право.

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