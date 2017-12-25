Конфликт в «Дзержинце»: в Петербурге педагогам подросткового клуба представили нового директора

С 1 января на базе уникального подросткового клуба «Дзержинец» будет создан опорный пункт движения «Юнармия». Соответствующее распоряжение подписали в администрации Петербурга. В течение пяти лет родители и прежний директор, отправленный в отставку, боролись за статус «Дзержинца», однако реформирование образовательного центра произошло.
В активную фазу борьба вошла последние месяцы. Встречи, на которых пытались сохранить существующий педагогический коллектив, проводились несколько раз в неделю. Сегодня работников официально уведомили об увольнении директора.
Сегодня представить нового директора Андрея Семёнова пришли сотрудники двух комитетов — по социальной и молодежной политике. Они сели по обе стороны от руководителя. Педагоги уже с порога дали понять, что с решением не согласны.
Прежний руководитель 30 лет назад лично собирал коллектив и разрабатывал методику, которая помогла многим подросткам с улицы перейти в спортивные залы. Сейчас Константин Соколов на больничном. Объяснить причины увольнения чиновники не смогли.
С нового года, если следовать закону, бесплатно посещать занятия в «Дзержинце» не смогут дети младше 14 лет. А таких в клубе больше тысячи. Приказ озвучили представители комитета по социальной политике. Подчеркивая, что учреждение на хорошем счету, в ведомстве пояснили, что реорганизация — это вынужденная мера.
Елена Фридрикова, заместитель председателя комитета по социальной политике: «С 1 января нужно было определяться, в какое ведение переводить клуб — в образование или молодежь. Но комитет по социальной политике не в праве вас дальше финансировать. Ваша уникальная деятельность заслуживает внимания, но не может финансироваться из социальной статьи».
Главное изменение — это создание на базе «Дзержинца» опорного пункта молодежного движения «Юнармия». Больше внимания будут уделять не экстремальным видам спорта, а патриотическому воспитанию, то есть научат Родину любить.
Андрей Семёнов, директор военно-патриотического центра «Дзержинец»: «Здесь планируется развитие „Юнармии“. Сейчас это одно из приоритетных направлений. Но никто не говорит, что детей, кто занимался в „Дзержинце“, куда-то выкинут. Они также будут здесь заниматься».
Дмитрий Климов, заместитель генерального директора по физической культуре и спорту военно-патриотического центра «Дзержинец»: «Нам говорят, что ребят сохраним. Но сначала мы их протестируем, а потом направим по траектории в какие-то учреждения культуры, спорта. У нас есть соответствующие письма и разъяснения от вице-губернатора Серова».
Как отмечает корреспондент НТВ Мария Сапожникова, коллективный разговор на повышенных тонах никого не удовлетворил. И не прибавил уверенности, что «Дзержинец» сможет продолжить работу по прежней методике. После 20 минутной встречи назначенный руководитель вызвал на отдельную беседу главного бухгалтера, начальника отдела кадров и заместителя директора.
Таким был первый рабочий день на новом месте Андрея Семёнова — советника губернатора по спорту, бойца смешанных единоборств и кандидата педагогических наук.
Сегодня представить нового директора Андрея Семёнова пришли сотрудники двух комитетов — по социальной и молодежной политике. Они сели по обе стороны от руководителя. Педагоги уже с порога дали понять, что с решением не согласны.
Прежний руководитель 30 лет назад лично собирал коллектив и разрабатывал методику, которая помогла многим подросткам с улицы перейти в спортивные залы. Сейчас Константин Соколов на больничном. Объяснить причины увольнения чиновники не смогли.
С нового года, если следовать закону, бесплатно посещать занятия в «Дзержинце» не смогут дети младше 14 лет. А таких в клубе больше тысячи. Приказ озвучили представители комитета по социальной политике. Подчеркивая, что учреждение на хорошем счету, в ведомстве пояснили, что реорганизация — это вынужденная мера.
Елена Фридрикова, заместитель председателя комитета по социальной политике: «С 1 января нужно было определяться, в какое ведение переводить клуб — в образование или молодежь. Но комитет по социальной политике не в праве вас дальше финансировать. Ваша уникальная деятельность заслуживает внимания, но не может финансироваться из социальной статьи».
Главное изменение — это создание на базе «Дзержинца» опорного пункта молодежного движения «Юнармия». Больше внимания будут уделять не экстремальным видам спорта, а патриотическому воспитанию, то есть научат Родину любить.
Андрей Семёнов, директор военно-патриотического центра «Дзержинец»: «Здесь планируется развитие „Юнармии“. Сейчас это одно из приоритетных направлений. Но никто не говорит, что детей, кто занимался в „Дзержинце“, куда-то выкинут. Они также будут здесь заниматься».
Дмитрий Климов, заместитель генерального директора по физической культуре и спорту военно-патриотического центра «Дзержинец»: «Нам говорят, что ребят сохраним. Но сначала мы их протестируем, а потом направим по траектории в какие-то учреждения культуры, спорта. У нас есть соответствующие письма и разъяснения от вице-губернатора Серова».
Как отмечает корреспондент НТВ Мария Сапожникова, коллективный разговор на повышенных тонах никого не удовлетворил. И не прибавил уверенности, что «Дзержинец» сможет продолжить работу по прежней методике. После 20 минутной встречи назначенный руководитель вызвал на отдельную беседу главного бухгалтера, начальника отдела кадров и заместителя директора.
Таким был первый рабочий день на новом месте Андрея Семёнова — советника губернатора по спорту, бойца смешанных единоборств и кандидата педагогических наук.
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