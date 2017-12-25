Девочка умерла под Пензой после секса с возлюбленным в гараже

Пятнадцатилетняя девочка отравилась угарным газом в гараже в Пензенской области после интимной близости с
22-летним возлюбленным, в отношении которого теперь возбудили уголовное дело.
По информации СУ СК по Пензенской области, инцидент произошел в ночь на воскресенье в рабочем поселке Земетчино. По версии следствия, молодой человек в своем гараже в салоне автомобиля Lada Priora вступил в интимную близость с девочкой. При этом машина была заведена для прогрева салона, а ворота гаража закрыты, и через некоторое время паре стало плохо.
Из сообщения СУ СК по Пензенской области: «Подозреваемый выключил двигатель автомашины, попытался выйти из автомобиля и, с его слов, потерял сознание. Очнувшись через некоторое время, ему удалось выйти из гаража. Прибывшие медработники констатировали смерть несовершеннолетней. Судмедэкспертизой установлено, что смерть девушки наступила от отравления окисью углерода».
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статьям УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» и «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Ему грозит до четырех лет лишения свободы.
Из сообщения СУ СК по Пензенской области: «Подозреваемый выключил двигатель автомашины, попытался выйти из автомобиля и, с его слов, потерял сознание. Очнувшись через некоторое время, ему удалось выйти из гаража. Прибывшие медработники констатировали смерть несовершеннолетней. Судмедэкспертизой установлено, что смерть девушки наступила от отравления окисью углерода».
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статьям УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» и «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Ему грозит до четырех лет лишения свободы.
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