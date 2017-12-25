Строительство или консервация: рядом с Пулковской обсерваторией продолжают работать бульдозеры и краны

Решение Куйбышевского районного суда, по словам петербургских градозащитников, не стало препятствием для застройщика скандально известного жилого комплекса «Планетоград».
В начале декабря после продолжительной тяжбы суд обязал Госстройнадзор отменить разрешение на строительство. Это значит, что любые работы по возведению пятиэтажных корпусов в защитной парковой зоне Пулковской обсерватории сейчас фактически вне закона. Однако в минувшие выходные группа активистов решила проверить, как выполняется постановление суда.
Оказалось, рабочие и не думали покидать нашумевший объект. Правда, самих общественников охранники на территорию не пустили, а депутату Вишневскому удалось проникнуть туда только с помощью полиции. Народный избранник смог лично убедиться в том, что бетономешалки и краны по-прежнему на месте и строительство продолжается.
Руководство компании-застройщика в свою очередь заявляет: чтобы не нарушить целостность уже существующих конструкций, как раз и нужна консервация. Именно ее и наблюдали активисты в минувшие выходные. Правда, для градозащитников эта позиция звучит угрожающе.
Теперь за ходом работ будут пристально следить не только активисты, но и сотрудники Госстройнадзора. 9 января они проведут очередную проверку. А общественники сравнят фотографии, сделанные в середине декабря, с тем, что они наблюдали в ходе рейда. Чтобы под видом консервации рядом с Пулковской обсерваторией не появилось лишних этажей.
Оказалось, рабочие и не думали покидать нашумевший объект. Правда, самих общественников охранники на территорию не пустили, а депутату Вишневскому удалось проникнуть туда только с помощью полиции. Народный избранник смог лично убедиться в том, что бетономешалки и краны по-прежнему на месте и строительство продолжается.
Руководство компании-застройщика в свою очередь заявляет: чтобы не нарушить целостность уже существующих конструкций, как раз и нужна консервация. Именно ее и наблюдали активисты в минувшие выходные. Правда, для градозащитников эта позиция звучит угрожающе.
Теперь за ходом работ будут пристально следить не только активисты, но и сотрудники Госстройнадзора. 9 января они проведут очередную проверку. А общественники сравнят фотографии, сделанные в середине декабря, с тем, что они наблюдали в ходе рейда. Чтобы под видом консервации рядом с Пулковской обсерваторией не появилось лишних этажей.
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