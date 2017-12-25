Приграничный Светогорск страдает от потока автобусов в Финляндию из-за постановления Минтранса

Власти города Светогорска в Ленобласти обратились в Пограничную службу с просьбой повлиять на ситуацию, которая может спровоцировать автомобильный коллапс в новогодние праздники.

В декабре, согласно постановлению Минтранса, пассажирским автобусам до конца марта запрещено ездить через пропускной пункт «Брусничное». Чиновники объяснили свое решение большим числом ДТП на дороге вдоль Сайменского канала.



Часть нагрузки в связи с запретом упала на Светогорск, который из трех пограничных пунктов считается самым неудобным. Здесь три полосы, узкие дороги и пропускная способность всего 1300 машин в сутки. Отменить директиву просят и финская сторона, и туристическое сообщество Петербурга.



Очевидцы писали в социальных сетях: еще неделю назад очередь в сторону Финляндии начиналась еще в Светогорске. Пассажиры ждали по шесть часов, прежде чем пройти границу. В это воскресенье ситуация изменилась кардинально. Было всего несколько автобусов, которые довольно быстро проходят все необходимые процедуры.



Одни связывают это с тем, что в Финляндии Рождество, магазины закрыты и туристы не спешат в соседнее государство. Другие объясняют так: водители всё-таки нарушают и по старинке едут через пункт «Брусничное». Тем более что пограничники не против.



Мария Инчина, официальный представитель Пограничного управления по Санкт-Петербургу и Ленобласти: «Все пребывающие на территорию МАПП „Брусничное“ автобусы в пограничном отношении оформляются в штатном режиме. Контроль за маршрутом следования к пункту пропуска и в обратном направлении сотрудниками пограничного управления не осуществляется. Каких-либо распорядительных документов о закрытии направления для оформления автобусов в данном пункте пропуска через государственную границу не поступало».



Перевозчики говорят: дорога на Светогорск ничуть не безопаснее, чем трасса в Брусничное. Она не освещенная, такая же извилистая, с не очень хорошим асфальтовым покрытием. И с ними трудно не согласиться. Как ни крути.



Корреспондент НТВ Дарья Криволапова ознакомилась с ситуацией на месте.