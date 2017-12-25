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    Обвиняемый в экстремизме курсант академии Можайского остался под арестом еще на полгода. Санкт-Петербург, армия и флот РФ, вузы, суды, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОбвиняемый в экстремизме курсант академии Можайского остался под арестом еще на полгода

    Обвиняемый в экстремизме курсант академии Можайского остался под арестом еще на полгода

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    Обвиняемый в экстремизме курсант академии Можайского остался под арестом еще на полгода

    Обвиняемый в экстремизме курсант академии Можайского остался под арестом еще на полгода

      Московский окружной военный суд оставил под стражей курсанта академии имени Можайского Вадима Осипова, которого подозревают в подготовке теракта в своем вузе.

      Заседание проходило по видеосвязи со столичной судейской коллегией. По мнению следствия, Осипов может скрыться либо повлиять на мнение свидетелей. Адвокат же просил смягчить меру пресечения и перевезти подзащитного из СИЗО в академию, где он и проживал во время обучения.

      По его словам, за предыдущие шесть месяцев им так и не продемонстрировали доказательств вины курсанта. Поэтому в изоляции смысла нет. Но суд встал на сторону обвинения. При этом Осипов вину не признает.

      Напомним: Вадима Осипова задержали в апреле через несколько дней после теракта в петербургской подземке. Его подозревают в том, что он склонял сокурсников к террористической деятельности. В его телефоне нашли скачанную книгу экстремистского толка, а в тетрадях была подробная схема казармы, в которой он жил.

      Из чего следователи посчитали, что курсант планировал взорвать корпус академии. Сам подсудимый всё это время уверяет, что не виновен, а всё происходящее лишь неудачное стечение обстоятельств. По его словам, он всегда восхищался работой спецслужб и хотел после обучения в академии Можайского устроиться в ФСБ.

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