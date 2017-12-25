На Кутузовском проспекте затруднено движение из-за ДТП с автобусом

Движение затруднено в обе стороны на Кутузовском проспекте в районе станции метро «Славянский бульвар»
из-за ДТП с автобусом, который въехал в пешеходный переход.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе департамента транспорта, «на Кутузовском проспекте в обе стороны затруднено движение в связи с крупной аварией с участием автобуса подмосковного перевозчика „Мострансавто“».
Отмечается, что съезд с Третьего транспортного кольца на Кутузовский проспект в сторону области временно закрыт. В департаменте добавили, что возможны дополнительные кратковременные перекрытия движения сотрудниками ГИБДД для обеспечения работы оперативных служб. Водителей просят объезжать данный участок по Большой Филевской улице, Мичуринскому проспекту.
Напомним, сегодня днем рейсовый автобус, следовавший из Сколково до станции метро «Славянский бульвар», въехал в многолюдный подземный переход. Погибли, по разным данным, от четырех до пяти человек.
Отмечается, что съезд с Третьего транспортного кольца на Кутузовский проспект в сторону области временно закрыт. В департаменте добавили, что возможны дополнительные кратковременные перекрытия движения сотрудниками ГИБДД для обеспечения работы оперативных служб. Водителей просят объезжать данный участок по Большой Филевской улице, Мичуринскому проспекту.
Напомним, сегодня днем рейсовый автобус, следовавший из Сколково до станции метро «Славянский бульвар», въехал в многолюдный подземный переход. Погибли, по разным данным, от четырех до пяти человек.
У станции метро «Славянский бульвар» в Москве автобус съехал в пешеходный переход. По последним данным, погибли 5 человек, более 10 пострадали.Опубликовано НТВ 25 декабря 2017 г.
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