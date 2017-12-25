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    Судьба Мутко и лимит на легионеров: в Москве началось заседание исполкома РФС. Мутко, РФПЛ, РФС, спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСудьба Мутко и лимит на легионеров: в Москве началось заседание исполкома РФС

    Судьба Мутко и лимит на легионеров: в Москве началось заседание исполкома РФС

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    Судьба Мутко и лимит на легионеров: в Москве началось заседание исполкома РФС

    Судьба Мутко и лимит на легионеров: в Москве началось заседание исполкома РФС

      В Москве началось заседание исполкома Российского футбольного союза. Главные вопросы в повестке — результаты национальных сборных в 2017 году, задачи на следующий сезон и развитие футбола в ближайшее десятилетие. Но главная интрига заседания — судьба президента РФС Виталия Мутко.

      В преддверии заседания исполкома РФС ряд СМИ утверждал, что возглавляющий ведомство Виталий Мутко может добровольно подать в отставку на фоне громкого допингового скандала.

      Среди кандидатов на пост президента РФС фигурировал глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

      Вячеслав Колосков, почетный президент РФС: «Сезон закончился позитивно, отношения с FIFA наладились. В совете FIFA есть представитель РФС. Все руководство и FIFA, и UEFA приезжало на жеребьевку. Отношения самые доброжелательные. Не знаю, какие-то личностные сюрпризы могут быть, но объективно предпосылок для смены руководства нет никаких».

      В повестке заседания исполкома РФС несколько вопросов. Помимо результатов сборных и задач на будущее, это утверждение бюджета организации на предстоящий отчетный период. Еще в начале года просроченная задолженность РФС составляла свыше 1,3 млрд рублей, но была сведена к 300 млн.

      Еще один важный вопрос — возможное изменение лимита на легионеров в Российской футбольной премьер-лиге. Предлагается схем «10 иностранцев + 15 россиян» в заявке каждой из команд вместо «6+5» на поле.

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