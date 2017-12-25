«Справедливая Россия» поддержала кандидатуру Путина на выборах президента

На съезде партии «Справедливая Россия» принято решение поддержать кандидатуру действующего главы государства на предстоящих выборах.

Партия «Гражданская платформа» будет поддерживать Владимира Путина на предстоящих президентских выборах. Соответствующее решение было принято на съезде в Москве. Подобные заявления прозвучали и на другом съезде — «Справедливой России». Лидер политического движения подтвердил: своего кандидата партия выдвигать не планирует.



Сергей Миронов, председатель «Справедливой России»: «Подавляющее большинство сторонников нашей партии, включая членов партии, сочувствующих, поддерживают действующего президента. Около 90 процентов наших сторонников считают необходимым, чтобы следующим президентом был Путин Владимир Владимирович. Мы получили многочисленные обращения, и мы не можем игнорировать волю большинства наших сторонников и большинства членов нашей партии».



Тема выборов стала одной из ключевых и на итоговой пресс-конференции в Совете Федерации. Там планируют направить приглашения наблюдателям от ОБСЕ и нацпарламентов на президентские выборы 2018 года. Таким образом, общее количество уполномоченных следить за подсчетом голосов будет больше 700.



Валентина Матвиенко, спикер Совфеда: «На этих президентских выборах, я подозреваю, будет еще большая активность, большее присутствие иностранных наблюдателей, и это тоже очень хорошо. Мы заинтересованы в объективной оценке прохождения выборов нашей избирательной системы, чтобы не было политически ангажированных выводов».

