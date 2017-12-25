Песков ответил на вопрос о возможности поставок российского оружия в Донбасс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, возможны ли поставки российского оружия на юго-восток Украины.
У представителя Кремля поинтересовались, намерена ли Россия поставлять оборонительные системы в Донбасс в связи с решением США. Песков ответил так: «Никаких решений на этот счет не принималось», сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что внешнеполитическое ведомство США предоставило частной фирме лицензию на поставку оружия Украине. В частности, Госдеп одобрил лицензию, разрешающую экспорт на Украину крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1, а также боеприпасов и запчастей к ним на сумму 41,5 млн долларов. Представитель ведомства сообщил, что политика США «никогда не ограничивала такие коммерческие продажи».
Кроме того, стало известно, что США могут передать Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin. Президент Украины Пётр Порошенко подтвердил информацию об этих планах, выразив благодарность Дональду Трампу за этот шаг. В МИД РФ отреагировали на это решение, заявив, что США фактически поддерживают «партию войны» на Украине.
Ранее сообщалось, что внешнеполитическое ведомство США предоставило частной фирме лицензию на поставку оружия Украине. В частности, Госдеп одобрил лицензию, разрешающую экспорт на Украину крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1, а также боеприпасов и запчастей к ним на сумму 41,5 млн долларов. Представитель ведомства сообщил, что политика США «никогда не ограничивала такие коммерческие продажи».
Кроме того, стало известно, что США могут передать Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin. Президент Украины Пётр Порошенко подтвердил информацию об этих планах, выразив благодарность Дональду Трампу за этот шаг. В МИД РФ отреагировали на это решение, заявив, что США фактически поддерживают «партию войны» на Украине.
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