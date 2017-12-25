Киев решил ввести биометрический контроль на границе с РФ с 26 декабря

Во вторник, 26 декабря, на всех основных пунктах пропуска
украинско-российской границы в тестовом режиме заработает система биометрического контроля. Об этом сообщил пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в эфире телеканала «112 Украина».
Олег Слободян: «С завтрашнего дня эти мобильные комплексы будут использоваться на украинско-российском участке границы на основных пунктах пропуска».
Он уточнил, что пока система будет работать в тестовом режиме.
Ранее советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк завил, что мобильные комплексы биометрического контроля заработают 27 декабря «в местах возможного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами».
Официально правило о въезде на Украину по биометрическому паспорту или, в случае его отсутствия, о фиксации биометрических данных прямо на границе вступает в силу 1 января 2018 года.
Он уточнил, что пока система будет работать в тестовом режиме.
Ранее советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк завил, что мобильные комплексы биометрического контроля заработают 27 декабря «в местах возможного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами».
Официально правило о въезде на Украину по биометрическому паспорту или, в случае его отсутствия, о фиксации биометрических данных прямо на границе вступает в силу 1 января 2018 года.
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