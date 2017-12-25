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    Курс доллара опустился ниже 58 рублей впервые с начала ноября

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    Курс доллара опустился ниже 58 рублей впервые с начала ноября

    Курс доллара опустился ниже 58 рублей впервые с начала ноября

    Рубль дорожает к доллару и евро на Московской бирже на фоне налогового периода и отсутствия торгов в Европе и США.

    Курс доллара потерял около 40 копеек и впервые с 2 ноября опустился ниже 58 рублей — до 57,97 рубля.

    Курс евро также потерял около 40 копеек и опустился к отметке 68,8 рубля.

    Эксперты объясняют укрепление российской валюты начавшимся налоговым периодом, а также отсутствием сигналов с западных рынков, закрытых из-за празднования католического Рождества.

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