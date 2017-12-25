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    Экс-губернатор Воронежской области назначен полпредом президента в ЦФО

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    • Фото: РИА Новости, Илья Питалев
    <nobr>Экс-губернатор</nobr> Воронежской области назначен полпредом президента в ЦФО

    Экс-губернатор Воронежской области назначен полпредом президента в ЦФО

    <nobr>Экс-губернатор</nobr> Воронежской области назначен полпредом президента в ЦФО
  • Фото: РИА Новости, Илья Питалев

    • Ушедший с поста губернатора Воронежской области Алексей Гордеев назначен полпредом президента РФ в ЦФО.

    Соответствующий указ был подписан Владимиром Путиным.

    Из документа: «Назначить Алексея Гордеева полномочным представителем президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания».

    Ранее в понедельник, как сообщалось, президент своим указом освободил Алексея Гордеева от должности губернатора Воронежской области и назначил врио главы региона Александра Гусева.

    Пост губернатора Воронежской области Гордеев занимал с 12 марта 2009 года.

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