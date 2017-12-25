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    Собчак подала в ЦИК документы для выдвижения в президенты

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    • Фото: РИА Новости, Максим Блинов
    Собчак подала в ЦИК документы для выдвижения в президенты

    Собчак подала в ЦИК документы для выдвижения в президенты

    Собчак подала в ЦИК документы для выдвижения в президенты
  • Фото: РИА Новости, Максим Блинов

    • Съезд партии «Гражданская инициатива» выдвинул Ксению Собчак кандидатом в президенты в минувшую субботу. Сегодня она подала в ЦИК документы для регистрации на выборах.

    Ксения Собчак, которая баллотируется на выборах главы государства от «Гражданской инициативы», подала в Центризбирком документы, необходимые для выдвижения, передает ТАСС.

    Пакет документов включает в себя заявление о согласии баллотироваться, сведения о судимостях, доходах, имуществе за рубежом, протокол съезда с решением о выдвижении.

    Собчак была утверждена кандидатом на выборы президента во время съезда «Гражданской инициативы». Она вступила в партию и по решению съезда вошла в ее руководящий орган — политический совет.

    Кроме нее, документы в ЦИК уже подали лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава «Партии роста» Борис Титов, основатель «Яблока» Григорий Явлинский, глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин и ряд других претендентов.

    Напомним, что при выдвижении кандидат от партии должен не позднее 12 января лично явиться в ЦИК и подать документы на регистрацию кандидатом.

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