Собчак подала в ЦИК документы для выдвижения в президенты

Съезд партии «Гражданская инициатива» выдвинул Ксению Собчак кандидатом в президенты в минувшую субботу. Сегодня она подала в ЦИК документы для регистрации на выборах.
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Ксения Собчак, которая баллотируется на выборах главы государства от «Гражданской инициативы», подала в Центризбирком документы, необходимые для выдвижения, передает ТАСС.
Пакет документов включает в себя заявление о согласии баллотироваться, сведения о судимостях, доходах, имуществе за рубежом, протокол съезда с решением о выдвижении.
Собчак была утверждена кандидатом на выборы президента во время съезда «Гражданской инициативы». Она вступила в партию и по решению съезда вошла в ее руководящий орган — политический совет.
Кроме нее, документы в ЦИК уже подали лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава «Партии роста» Борис Титов, основатель «Яблока» Григорий Явлинский, глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин и ряд других претендентов.
Напомним, что при выдвижении кандидат от партии должен не позднее 12 января лично явиться в ЦИК и подать документы на регистрацию кандидатом.
Ксения Собчак ранее в интервью ведущему НТВ Вадиму Такменёву рассказала о своей политической программе. Кроме того, претендент на высший государственной пост исполнила песню в студии НТВ и получила подарок.
Пакет документов включает в себя заявление о согласии баллотироваться, сведения о судимостях, доходах, имуществе за рубежом, протокол съезда с решением о выдвижении.
Собчак была утверждена кандидатом на выборы президента во время съезда «Гражданской инициативы». Она вступила в партию и по решению съезда вошла в ее руководящий орган — политический совет.
Кроме нее, документы в ЦИК уже подали лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава «Партии роста» Борис Титов, основатель «Яблока» Григорий Явлинский, глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин и ряд других претендентов.
Напомним, что при выдвижении кандидат от партии должен не позднее 12 января лично явиться в ЦИК и подать документы на регистрацию кандидатом.
Ксения Собчак ранее в интервью ведущему НТВ Вадиму Такменёву рассказала о своей политической программе. Кроме того, претендент на высший государственной пост исполнила песню в студии НТВ и получила подарок.
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