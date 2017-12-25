Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    Путин отправил в отставку губернатора Воронежской области

    комментировать
    • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
    Путин отправил в отставку губернатора Воронежской области

    Путин отправил в отставку губернатора Воронежской области

    Путин отправил в отставку губернатора Воронежской области
  • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

    • Президент России Владимир Путин принял отставку главы Воронежской области Алексея Гордеева.

    Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Александр Гусев, сообщает пресс-служба Кремля.

    Из указа: «Назначить Гусева Александра Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Воронежской области».

    Путин сообщил Гусеву о своем решении во время рабочей встречи. Ранее Гусев занимал должность главы городского округа Воронежа.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru