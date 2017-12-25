Путин отправил в отставку губернатора Воронежской области

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Воронежской области Алексея Гордеева.
Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Александр Гусев, сообщает пресс-служба Кремля.
Из указа: «Назначить Гусева Александра Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Воронежской области».
Путин сообщил Гусеву о своем решении во время рабочей встречи. Ранее Гусев занимал должность главы городского округа Воронежа.
Из указа: «Назначить Гусева Александра Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Воронежской области».
Путин сообщил Гусеву о своем решении во время рабочей встречи. Ранее Гусев занимал должность главы городского округа Воронежа.
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