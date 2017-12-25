В Нижнем Новгороде экс-полицейского судят за подмену миллионов фальшивками

Особое внимание приковано к судебному процессу, который стартовал в Нижнем Новгороде. Дело о «подмене денег» — так эту историю называют горожане.

Бывшего начальника тыла местного управления МВД Ихтияра Уразалина подозревают, в том, что 44 миллиона настоящих рублей он подменил фальшивыми. Речь о вещдоках. Три года назад купюры изъяли у банкиров, затем то дело закрыли и сумму необходимо было вернуть, только обратно коммерсанты получили банкноты, отпечатанные на обычном цветном принтере.



При обысках в его квартирах и домах оперативники нашли сразу несколько «ценных собраний». В числе которых, например, винный погреб с десятками бутылок элитных сортов алкоголя. Плюс роскошный ремонт и люксовая мебель.



Сыщики уверены: все это добро куплено на средства, похищенные у подозреваемых в другом уголовном деле — о незаконной банковской деятельности. 44 миллиона рублей хранились в качестве вещдоков в специальном помещении. Уразалин был одним из немногих, кто имел свободный доступ к хранилищу. Поэтому он первым попал под подозрение. И доказательств причастности его к мошенничеству, по мнению стражей порядка, они собрали достаточно. Правда, сам подозреваемый признаваться наотрез отказался.



Подробности — в видеоматериале.

