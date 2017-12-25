Следователи допрашивают виновного в падении пары с моста под Томском

В Томской области медики пытаются спасти влюбленную пару. Молодые люди в поисках острых ощущений согласились посетить опасный аттракцион. На тарзанке их сбросили с моста, но трос оказался слишком длинным, и пара ударилась о лед.
Момент падения влюбленной пары попал на видео. Происходящее на камеру мобильного снимал их приятель.
Молодой человек вместе с девушкой решил прыгнуть на тарзанке с моста. На кадрах видно, как они в альпинистском снаряжении обнимают друг друга, затем звучит команда «Приготовились», уже через несколько секунд желающие получить порцию адреналина летят вниз и бьются об лед. По крику становится ясно: организаторы опасного аттракциона совершили ошибку — не проверили длину троса.
Пара получила тяжелые травмы. Без сознания их срочно госпитализировали, теперь врачи пытаются спасти их. Тем временем следователи вызвали в отдел вероятного виновника.
Как выяснилось, прыжки с моста любителям острых ощущений в одной из социальных сетей предлагал Михаил Холбутаев. Судя по записям на странице, так называемый бизнес он начал в 2014 году. Профиль пестрит заманчивыми предложениями, в том числе для влюбленных. Например, запечатлеть свой поцелуй на видео во время прыжка с высоты за 250 руб.
Имелось ли у организатора экстремального аттракциона разрешение, сейчас выясняют сотрудники СК. Если верить отчетам в официальной группе, за два года так называемый джампер организовал порядка 5000 прыжков, причем не только с моста, но и с крыш многоэтажек. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело.
Молодой человек вместе с девушкой решил прыгнуть на тарзанке с моста. На кадрах видно, как они в альпинистском снаряжении обнимают друг друга, затем звучит команда «Приготовились», уже через несколько секунд желающие получить порцию адреналина летят вниз и бьются об лед. По крику становится ясно: организаторы опасного аттракциона совершили ошибку — не проверили длину троса.
Пара получила тяжелые травмы. Без сознания их срочно госпитализировали, теперь врачи пытаются спасти их. Тем временем следователи вызвали в отдел вероятного виновника.
Как выяснилось, прыжки с моста любителям острых ощущений в одной из социальных сетей предлагал Михаил Холбутаев. Судя по записям на странице, так называемый бизнес он начал в 2014 году. Профиль пестрит заманчивыми предложениями, в том числе для влюбленных. Например, запечатлеть свой поцелуй на видео во время прыжка с высоты за 250 руб.
Имелось ли у организатора экстремального аттракциона разрешение, сейчас выясняют сотрудники СК. Если верить отчетам в официальной группе, за два года так называемый джампер организовал порядка 5000 прыжков, причем не только с моста, но и с крыш многоэтажек. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело.
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