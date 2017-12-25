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    В России почтили память жертв катастрофы Ту-154. авиационные катастрофы и происшествия, журналистика, Сочи, траур. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ России почтили память жертв катастрофы Ту-154

    В России почтили память жертв катастрофы Ту-154

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    В России почтили память жертв катастрофы <nobr>Ту-154</nobr>

    В России почтили память жертв катастрофы Ту-154

    В России почтили память жертв катастрофы <nobr>Ту-154</nobr>

      Близкие и коллеги вспоминают жертв авиакатастрофы, которая произошла год назад над Чёрным морем. Она унесла жизни 92 человек.

      В память о погибших журналистах НТВ — корреспонденте Михаиле Лужецком, операторе Олеге Пестове и звукооператоре Евгении Толстове, а также съемочных группах Первого канала и телеканала «Звезда» в телецентре «Останкино» открыли мемориал. К нему несут цветы.

      Траурные мероприятия проходят и в Сочи, откуда 25 декабря год назад вылетел Ту-154, но через минуту рухнул в Чёрное море. Как рассказали в пресс-службе администрации Сочи, у моря горожане почтили память погибших в авиакатастрофе минутой молчания, зажгли свечи и опустили в море цветы, сообщает «Интерфакс».

      Напомним, на борту Ту-154 вместе с журналистами находились артисты ансамбля имени Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Все они направлялись в Сирию, чтобы поздравить российских солдат с наступающим Новым годом.

      Расследованием причин трагедии продолжают заниматься Следственный комитет и техническая комиссия Минобороны. Пока установлено, что причиной катастрофы могло стать нарушение пространственной ориентировки командира.

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