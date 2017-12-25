На подмосковной заправке возник 10-метровый столб огня

В понедельник днем на газозаправке в Раменском районе Московской области загорелась насосная установка. Об этом сообщил источник в экстренных службах региона.
Источник: «На 65-м километре федеральной автодороги М5 „Урал“ в Раменском районе горит насосная установка по перекачке газа на частной газозаправочной станции».
По словам источника, высота огненного столба составляет около 10 метров, передает РИА Новости.
По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
Согласно информации на сайте МЧС по региону, площадь пожара составила 10 квадратных метров. Ближайшие к очагу возгорания дома располагаются на расстоянии 500 метров.
В ликвидации последствий пожара задействован 41 человек и 11 единиц техники. К настоящему времени возгорание локализовано.
По словам источника, высота огненного столба составляет около 10 метров, передает РИА Новости.
По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
Согласно информации на сайте МЧС по региону, площадь пожара составила 10 квадратных метров. Ближайшие к очагу возгорания дома располагаются на расстоянии 500 метров.
В ликвидации последствий пожара задействован 41 человек и 11 единиц техники. К настоящему времени возгорание локализовано.
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