В московском метро запустили новогодний поезд

На Кольцевой линии московского метрополитена сегодня запустили специально оформленный поезд, посвященный предстоящим новогодним праздникам.
На церемонии запуска первый замначальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов отметил, что поезд оформлен в цветовой гамме, которая используется в этот Новый год для украшения Москвы.
Роман Латыпов: «В вагонах развешены новогодние украшения: шары, мишура, гирлянды».
На минувшей неделе на Кольцевой линии запустили один праздничный поезд — «Путешествие в Рождество».
Роман Латыпов: «Мы рассчитываем, что за месяц, пока эти два поезда будут ходить по Кольцевой линии, ими воспользуются более 2 млн пассажиров».
Латыпов добавил, что метрополитен подготовил еще немало праздничных сюрпризов.
Роман Латыпов: «В вагонах развешены новогодние украшения: шары, мишура, гирлянды».
На минувшей неделе на Кольцевой линии запустили один праздничный поезд — «Путешествие в Рождество».
Роман Латыпов: «Мы рассчитываем, что за месяц, пока эти два поезда будут ходить по Кольцевой линии, ими воспользуются более 2 млн пассажиров».
Латыпов добавил, что метрополитен подготовил еще немало праздничных сюрпризов.
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