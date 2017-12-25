В московском метро запустили новогодний поезд

На церемонии запуска первый замначальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов отметил, что поезд оформлен в цветовой гамме, которая используется в этот Новый год для украшения Москвы.: «В вагонах развешены новогодние украшения: шары, мишура, гирлянды».На минувшей неделе на Кольцевой линии запустили один праздничный поезд — «Путешествие в Рождество».: «Мы рассчитываем, что за месяц, пока эти два поезда будут ходить по Кольцевой линии, ими воспользуются более 2 млн пассажиров».Латыпов добавил, что метрополитен подготовил еще немало праздничных сюрпризов.