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    В московском метро запустили новогодний поезд

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    • Фото: @MoscowMetro / twitter.com
    В московском метро запустили новогодний поезд

    В московском метро запустили новогодний поезд

    В московском метро запустили новогодний поезд
  • Фото: @MoscowMetro / twitter.com

    • На Кольцевой линии московского метрополитена сегодня запустили специально оформленный поезд, посвященный предстоящим новогодним праздникам.

    На церемонии запуска первый замначальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов отметил, что поезд оформлен в цветовой гамме, которая используется в этот Новый год для украшения Москвы.

    Роман Латыпов: «В вагонах развешены новогодние украшения: шары, мишура, гирлянды».

    На минувшей неделе на Кольцевой линии запустили один праздничный поезд — «Путешествие в Рождество».

    Роман Латыпов: «Мы рассчитываем, что за месяц, пока эти два поезда будут ходить по Кольцевой линии, ими воспользуются более 2 млн пассажиров».

    В московском метро запустили новогодний поезд. Новый год, метро, общественный транспорт, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В московском метро запустили новогодний поезд. Новый год, метро, общественный транспорт, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    Латыпов добавил, что метрополитен подготовил еще немало праздничных сюрпризов.

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