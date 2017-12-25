Мать впавшего в кому малыша из Иркутской области обвинила врачей в халатности

Родители трехмесячного ребенка, который сразу после рождения впал в кому, приняли тяжелое для себя решение. Они добиваются, чтобы сына отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

Младенец появился на свет в одном из роддомов Иркутской области с асфиксией тяжелой степени. Якобы, когда у женщины начались схватки, медики начали оказывать помощь слишком поздно. Есть ли вина акушеров, сейчас выясняют следователи.



Маленький Кирилл уже три месяца находится в коме. В реанимации малыш оказался сразу после рождения с диагнозом асфиксия тяжелой степени. И произошло это, уверена Алёна Землянская, по вине врачей.



Алёна Землянская, мать Кирилла: «Начались мучения у ребенка. Пульс подскакивал от 180 до 40, до 60 что ли. Врачей не было рядом. В 15:05 я уже начала кричать, чтобы позвали врачей. Они подумали, что это ложь. Ну привирают же пациенты, когда больно. Они вместо того, чтобы срочно меня везти оперировать, принесли другой аппарат КТГ».



Ночью Алена проснулась от жуткой боли. Схватки продолжались несколько часов. А когда молодая мама попросила сделать кесарево, врачи заявили — справишься сама. Потом они ввели ее в состязание медикаментозного сна. Когда врачи все же решились на экстренную операцию, Алёна была без сознания. Придя в себя, поняла, что не все в порядке. Сына ей не показали, мужу звонить запретили. А потом сообщили, что младенец находится в крайне тяжелом состоянии.



За три месяца она потеряла надежду на чудо и сейчас делает все для того, чтобы призвать к ответу виновных, — написала заявление в Следственный комитет. Тем временем в Минздраве уже провели внутреннюю проверку и «выявили нарушения по выполнению стандарта оказания медицинский помощи».



Врачи областной больницы подтвердили самые худшие прогнозы — в организме малыша начались необратимые процессы. Отчаявшись, родители даже готовы дать согласие на отключение сына от системы вентиляции легких.



Подробности — в видеоматериале.