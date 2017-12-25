Полуголая стриптизерша вступила в драку с посетителями ночного клуба: видео

Посетителей ночного клуба в Приморском крае стриптизерша сначала шокировала выразительностью своего танца, а после — точностью удара. Девушка вышла на крыльцо заведения и принялась выяснять отношения со зрителями.

В таких случаях принято говорить, что вопросов больше, чем ответов. Как могут быть связаны эротический танец в исполнении раскрепощенной дамы в одном из питейных заведений и драка, снятая на камеру мобильного, сейчас выясняют полицейские.



Видимо, стриптиза оказалось недостаточно для того, чтобы корпоратив стал запоминающимся для офисных сотрудников. Кульминацией праздничного застолья стал конфликт двух коллег. Во время эмоционального спора один из оппонентов выверенным ударом отправил соперника в нокаут. Избиение попыталась остановить только отважная женщина, но ее усилий явно было недостаточно.



На этом запись оборвалась. В следующий раз камеру мобильного кто-то из свидетелей включил через несколько минут. На записи все та же локация, но действующих лиц гораздо больше. И в центре внимания снова полуобнаженная дама. Она топлес выбежала на улицу, видимо, чтобы заступиться за избитого мужчину. Так началась еще одна потасовка — в женской части трудового коллектива.



А вот чем закончился этот корпоратив, сейчас выясняют полицейские. Они уже начали проверку по факту появления видеороликов в Сети и вызвали всех участников застолья в отдел для дачи показаний.