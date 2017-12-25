В Подмосковье открыли стелу в память о жертвах катастрофы Ту-154

Сегодня в память о погибших при крушении самолета
Ту-154 на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах была открыта стела.
Стелу открыли сразу после гражданской панихиды по погибшим. Она расположена в 10 метрах от могил. Стела представляет собой огромную гранитную стену: на ней высечены ноты, а также изображена гигантская птица, устремившаяся вверх, сообщает корреспондент НТВ Михаил Чебоненко.
Николай Панков, замминистра обороны: «Мы будем помнить заслуги погибших замечательных людей, их искусство, подвижничество и целеустремленность, хранить память об их прерванном полете с благородной миссией. Вечная память нашим славным соотечественникам, прожившим короткую, но яркую жизнь».
Сопровождалось открытие памятника громкими пушечными выстрелами.
Николай Панков, замминистра обороны: «Мы будем помнить заслуги погибших замечательных людей, их искусство, подвижничество и целеустремленность, хранить память об их прерванном полете с благородной миссией. Вечная память нашим славным соотечественникам, прожившим короткую, но яркую жизнь».
Сопровождалось открытие памятника громкими пушечными выстрелами.
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