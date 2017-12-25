В Берлине автомобиль въехал в здание штаб-квартиры СДПГ

Неизвестный мужчина на автомобиле въехал в фойе
штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в рождественскую ночь.
Во время инцидента автомобиль загорелся, но угроза была ликвидирована благодаря системе пожаротушения, сообщает ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ.
В машине в ходе осмотра были обнаружены три канистры с бензином, а также бутылки с жидкостью для розжига и газовый картуш.
Кроме 58-летнего водителя, в результате происшествия никто не пострадал. Сам он заявил, что пытался покончить жизнь самоубийством, но полиция рассматривает и версию умышленного поджога.
В машине в ходе осмотра были обнаружены три канистры с бензином, а также бутылки с жидкостью для розжига и газовый картуш.
Кроме 58-летнего водителя, в результате происшествия никто не пострадал. Сам он заявил, что пытался покончить жизнь самоубийством, но полиция рассматривает и версию умышленного поджога.
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