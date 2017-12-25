Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    В Берлине автомобиль въехал в здание штаб-квартиры СДПГ

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2017, Hannibal Hanschke
    В Берлине автомобиль въехал в здание <nobr>штаб-квартиры</nobr> СДПГ

    В Берлине автомобиль въехал в здание штаб-квартиры СДПГ

    В Берлине автомобиль въехал в здание <nobr>штаб-квартиры</nobr> СДПГ
  • Фото: Reuters © 2017, Hannibal Hanschke

    • Неизвестный мужчина на автомобиле въехал в фойе штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в рождественскую ночь.

    Во время инцидента автомобиль загорелся, но угроза была ликвидирована благодаря системе пожаротушения, сообщает ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ.

    В машине в ходе осмотра были обнаружены три канистры с бензином, а также бутылки с жидкостью для розжига и газовый картуш.

    Кроме 58-летнего водителя, в результате происшествия никто не пострадал. Сам он заявил, что пытался покончить жизнь самоубийством, но полиция рассматривает и версию умышленного поджога.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru