В центре Москвы загорелась крыша ресторана

Загорелась кровля ресторана в центре столицы. На место прибыли пожарные.
Загорелась крыша ресторана по адресу: Мантулинская улица, дом 10/1. Об этом сообщили в МЧС. По данным спасателей, возгорание началось утром около 11:27.
Огонь вспыхнул на крыше одноэтажного здания ресторана, пристроенного к 5-этажному дому. Площадь пожара составила порядка 15 кв. метров.
На место уже прибыли пожарные. Они оперативно приступили к ликвидации возгорания. Локализовать пожар удалось к 11:52.
Огонь вспыхнул на крыше одноэтажного здания ресторана, пристроенного к 5-этажному дому. Площадь пожара составила порядка 15 кв. метров.
На место уже прибыли пожарные. Они оперативно приступили к ликвидации возгорания. Локализовать пожар удалось к 11:52.
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