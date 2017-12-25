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    В центре Москвы загорелась крыша ресторана

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    В центре Москвы загорелась крыша ресторана

    В центре Москвы загорелась крыша ресторана

    Загорелась кровля ресторана в центре столицы. На место прибыли пожарные.

    Загорелась крыша ресторана по адресу: Мантулинская улица, дом 10/1. Об этом сообщили в МЧС. По данным спасателей, возгорание началось утром около 11:27.

    Огонь вспыхнул на крыше одноэтажного здания ресторана, пристроенного к 5-этажному дому. Площадь пожара составила порядка 15 кв. метров.

    На место уже прибыли пожарные. Они оперативно приступили к ликвидации возгорания. Локализовать пожар удалось к 11:52.

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