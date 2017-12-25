НТВ завершил съемки сериала «Медное солнце» с Владимиром Машковым

Телеканал НТВ завершил съемки нового масштабного кинопроекта — «Медное солнце». Главную роль в картине — дирижера музыкальной роты — исполнил народный артист РФ Владимир Машков.
Сюжет разворачивается в 1991 году в удаленном кишлаке среднеазиатской республики. Полковой оркестр возвращается после несостоявшегося музыкального конкурса и обнаруживает, что бараки пусты. Их полк получил известие о волнениях по всему Советскому Союзу и со срочным приказом о передислокации ушел. А в регионе неподалеку от кишлака поселился отряд боевиков. Теперь перед музыкантами, половина из которых еще совсем мальчишки, встает нелегкий выбор: догнать своих или остаться для защиты поселка.
Подготовка к съемкам исторического проекта началась заранее. За три месяца до начала работы Владимир Машков и двенадцать молодых актеров по четыре часа в день учились играть, дирижировать и маршировать в оркестре Минобороны России. Только после этого они смогли отправиться в двухмесячную экспедицию в Узбекистан.
Владимир Машков: «Дорогие и близкие моему сердцу режиссер и два продюсера пригласили меня в проект. Я говорю о Тимуре Вайнштейне, Рубене Дишдишяне и Карене Оганесяне. Я знаю их давно, и практически вся моя жизнь и изменения в ней проходили под их взором. Для меня это большое счастье, и вообще это большая редкость, когда ты находишь своих людей — такого режиссера, понимающего тебя и предлагающего много нового и интересного. Одному быть очень скучно для актера, он может заблудиться. Обязательно должен быть точный взгляд со стороны, который предложит то, о чем ты не успел подумать».
Для съемок сериала был выбран древний город, находящийся под защитой ЮНЕСКО, — Хива. В нем нет ТВ-антенн, тарелок, пластиковых окон, которые мешают в кадре. Зато в Хиве есть постройки, характерные для Средней Азии, ведь эта история не привязана к месту, она о человечности, силе духа и умении устоять против волны ненависти и гнева. Проект «Медное солнце» — про любовь и музыку, которые побеждают там, где автоматы и танки бессильны.
Подготовка к съемкам исторического проекта началась заранее. За три месяца до начала работы Владимир Машков и двенадцать молодых актеров по четыре часа в день учились играть, дирижировать и маршировать в оркестре Минобороны России. Только после этого они смогли отправиться в двухмесячную экспедицию в Узбекистан.
Владимир Машков: «Дорогие и близкие моему сердцу режиссер и два продюсера пригласили меня в проект. Я говорю о Тимуре Вайнштейне, Рубене Дишдишяне и Карене Оганесяне. Я знаю их давно, и практически вся моя жизнь и изменения в ней проходили под их взором. Для меня это большое счастье, и вообще это большая редкость, когда ты находишь своих людей — такого режиссера, понимающего тебя и предлагающего много нового и интересного. Одному быть очень скучно для актера, он может заблудиться. Обязательно должен быть точный взгляд со стороны, который предложит то, о чем ты не успел подумать».
Для съемок сериала был выбран древний город, находящийся под защитой ЮНЕСКО, — Хива. В нем нет ТВ-антенн, тарелок, пластиковых окон, которые мешают в кадре. Зато в Хиве есть постройки, характерные для Средней Азии, ведь эта история не привязана к месту, она о человечности, силе духа и умении устоять против волны ненависти и гнева. Проект «Медное солнце» — про любовь и музыку, которые побеждают там, где автоматы и танки бессильны.
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