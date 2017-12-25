Автомобилисты построили новогоднюю ель из 65 внедорожников в Челябинске: видео

Новогоднюю елку из 65 внедорожников соорудили на бездорожье в Челябинске местные автомобилисты в минувшие выходные.
Организатором флешмоба стал автоклуб «OFF ROAD Челябинск», говорится на странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».
Площадкой для предновогоднего флешмоба было выбрано поле на подъезде к городу со стороны поселка Кременкуль.
Вечером в субботу автомобилисты выстроили свои машины в форме елки из семи ярусов со звездой на «макушке». Когда стемнело, все машины включили фары и аварийные сигналы. Несмотря на морозную погоду, взрослые взяли с собой детей. Пока родители «собирали елку», малышей развлекали праздником с конкурсами и подарками, передает «Интерфакс». Елку с «мигающей гирляндой» сняли с квадрокоптера и выложили видео в соцсетях.
Площадкой для предновогоднего флешмоба было выбрано поле на подъезде к городу со стороны поселка Кременкуль.
Вечером в субботу автомобилисты выстроили свои машины в форме елки из семи ярусов со звездой на «макушке». Когда стемнело, все машины включили фары и аварийные сигналы. Несмотря на морозную погоду, взрослые взяли с собой детей. Пока родители «собирали елку», малышей развлекали праздником с конкурсами и подарками, передает «Интерфакс». Елку с «мигающей гирляндой» сняли с квадрокоптера и выложили видео в соцсетях.
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