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    Автомобилисты построили новогоднюю ель из 65 внедорожников в Челябинске: видео. Новый год, Челябинск, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАвтомобилисты построили новогоднюю ель из 65 внедорожников в Челябинске: видео

    Автомобилисты построили новогоднюю ель из 65 внедорожников в Челябинске: видео

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    Автомобилисты построили новогоднюю ель из 65 внедорожников в Челябинске: видео

    Автомобилисты построили новогоднюю ель из 65 внедорожников в Челябинске: видео

    Автомобилисты построили новогоднюю ель из 65 внедорожников в Челябинске: видео

      Новогоднюю елку из 65 внедорожников соорудили на бездорожье в Челябинске местные автомобилисты в минувшие выходные.

      Организатором флешмоба стал автоклуб «OFF ROAD Челябинск», говорится на странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».

      Площадкой для предновогоднего флешмоба было выбрано поле на подъезде к городу со стороны поселка Кременкуль.

      Вечером в субботу автомобилисты выстроили свои машины в форме елки из семи ярусов со звездой на «макушке». Когда стемнело, все машины включили фары и аварийные сигналы. Несмотря на морозную погоду, взрослые взяли с собой детей. Пока родители «собирали елку», малышей развлекали праздником с конкурсами и подарками, передает «Интерфакс». Елку с «мигающей гирляндой» сняли с квадрокоптера и выложили видео в соцсетях.

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