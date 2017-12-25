Красноярец убил женщину на «романтическом» свидании после обещанного сюрприза

Житель Красноярска задержан по подозрению в убийстве женщины на свидании. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по региону.

Тело 35-летней жительницы Красноярска с признаками насильственной смерти было обнаружено на днях в автомобиле в поселке Усть-Мана. Вскоре полиция задержала подозреваемого в убийстве. Им оказался 34-летний житель Красноярска, с которым женщина недавно познакомилась.



По данным следствия, перед убийством мужчина сообщил своей новой знакомой о том, что хочет сделать ей сюрприз, и предложил выбрать какое-нибудь романтическое место.



Из сообщения пресс-службы: «21 декабря 2017 года женщина привезла знакомого в поселок Усть-Мана, где мужчина, по его словам, попросил девушку закрыть глаза, после чего заранее приготовленным ножом нанес множественные ранения, оказавшиеся смертельными».



Задержанный не смог объяснить, что толкнуло его на преступление. Не исключено, что мотивом стала ревность.