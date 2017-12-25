Под Томском пара упала на лед при прыжке на тарзанке с моста: видео

Двое экстремалов получили серьезные травмы после прыжка со страховкой с моста.
ЧП произошло на новом коммунальном мосту через реку Томь в районе Северска. Мужчина и женщина вместе спрыгнули вниз на тарзанке, но длина веревки оказалась неверно рассчитана. В результате пара ударилась об лед. Случившееся запечатлели на видео.
Сразу после падения знакомый пары, который вел запись, начал кричать, что перед прыжком спрашивал о длине веревки.
В Томской поисково-спасательной службе сообщили, что инцидент произошел накануне днем около 14 часов. Спасателей на место вызвали медики. Они обнаружили пострадавшую пару в сознании. Экстремалы получили тяжелые травмы. По данным «Интерфакса», они находятся в реанимации.
Следственный комитет возбудил дело.
Сразу после падения знакомый пары, который вел запись, начал кричать, что перед прыжком спрашивал о длине веревки.
В Томской поисково-спасательной службе сообщили, что инцидент произошел накануне днем около 14 часов. Спасателей на место вызвали медики. Они обнаружили пострадавшую пару в сознании. Экстремалы получили тяжелые травмы. По данным «Интерфакса», они находятся в реанимации.
Следственный комитет возбудил дело.
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