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    Под Томском пара упала на лед при прыжке на тарзанке с моста: видео. Томская область, мосты, экстремальные виды спорта. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПод Томском пара упала на лед при прыжке на тарзанке с моста: видео

    Под Томском пара упала на лед при прыжке на тарзанке с моста: видео

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    Под Томском пара упала на лед при прыжке на тарзанке с моста: видео

    Под Томском пара упала на лед при прыжке на тарзанке с моста: видео

    Под Томском пара упала на лед при прыжке на тарзанке с моста: видео

      Двое экстремалов получили серьезные травмы после прыжка со страховкой с моста.

      ЧП произошло на новом коммунальном мосту через реку Томь в районе Северска. Мужчина и женщина вместе спрыгнули вниз на тарзанке, но длина веревки оказалась неверно рассчитана. В результате пара ударилась об лед. Случившееся запечатлели на видео.

      Сразу после падения знакомый пары, который вел запись, начал кричать, что перед прыжком спрашивал о длине веревки.

      В Томской поисково-спасательной службе сообщили, что инцидент произошел накануне днем около 14 часов. Спасателей на место вызвали медики. Они обнаружили пострадавшую пару в сознании. Экстремалы получили тяжелые травмы. По данным «Интерфакса», они находятся в реанимации.

      Следственный комитет возбудил дело.

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