Резкое потепление придет в Москву 26 декабря и сохранится до Нового года

Резкое потепление до трех градусов выше нуля придет в Москву во вторник, теплая погода сохранится в столичном регионе до конца декабря.
Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в центре погоды «Фобос», «сегодня минус 3–5 в Москве и до минус 7 по области, ночью температура воздуха еще больше понизится — до минус 9 в области и до минус 5–7 в столице».
Из сообщения «Фобоса»: «Уже завтра, во вторник, снова с запада подойдет теплый атмосферный фронт, столбики термометров резко поползут вверх, днем мы ожидаем плюс 1–3 в столице, плюс 3 — минус 2 по области, атмосферное давление понизится. Такая теплая воздушная масса будет находиться над центром европейской части России до Нового года включительно. И только, может быть, в новогоднюю ночь температура воздуха понизится до нуля градусов, пройдет небольшой снег».
По данным «Фобоса», выпавший в Москве снег растает.
Из сообщения «Фобоса»: «Тот небольшой снежный покров, который сейчас есть, не сохранится. По крайней мере, очень мало шансов на это».
Тем временем в Гидрометцентре сообщили, что ветер с порывами до 15 м/с сохранится в Москве до 28 декабря. По данным синоптиков, с 25 по 27 декабря включительно в Москве и Московской области ожидается ветер 5–10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Также в течение этих дней будет сохраняться облачность и пройдут небольшие осадки, местами гололедица.
Из сообщения «Фобоса»: «Уже завтра, во вторник, снова с запада подойдет теплый атмосферный фронт, столбики термометров резко поползут вверх, днем мы ожидаем плюс 1–3 в столице, плюс 3 — минус 2 по области, атмосферное давление понизится. Такая теплая воздушная масса будет находиться над центром европейской части России до Нового года включительно. И только, может быть, в новогоднюю ночь температура воздуха понизится до нуля градусов, пройдет небольшой снег».
По данным «Фобоса», выпавший в Москве снег растает.
Из сообщения «Фобоса»: «Тот небольшой снежный покров, который сейчас есть, не сохранится. По крайней мере, очень мало шансов на это».
Тем временем в Гидрометцентре сообщили, что ветер с порывами до 15 м/с сохранится в Москве до 28 декабря. По данным синоптиков, с 25 по 27 декабря включительно в Москве и Московской области ожидается ветер 5–10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Также в течение этих дней будет сохраняться облачность и пройдут небольшие осадки, местами гололедица.
Комментарии