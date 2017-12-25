Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    Резкое потепление придет в Москву 26 декабря и сохранится до Нового года

    комментировать
    • Фото: Геодакян Артем / ТАСС
    Резкое потепление придет в Москву 26 декабря и сохранится до Нового года

    Резкое потепление придет в Москву 26 декабря и сохранится до Нового года

    Резкое потепление придет в Москву 26 декабря и сохранится до Нового года
  • Фото: Геодакян Артем / ТАСС

    • Резкое потепление до трех градусов выше нуля придет в Москву во вторник, теплая погода сохранится в столичном регионе до конца декабря.

    Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в центре погоды «Фобос», «сегодня минус 3–5 в Москве и до минус 7 по области, ночью температура воздуха еще больше понизится — до минус 9 в области и до минус 5–7 в столице».

    Из сообщения «Фобоса»: «Уже завтра, во вторник, снова с запада подойдет теплый атмосферный фронт, столбики термометров резко поползут вверх, днем мы ожидаем плюс 1–3 в столице, плюс 3 — минус 2 по области, атмосферное давление понизится. Такая теплая воздушная масса будет находиться над центром европейской части России до Нового года включительно. И только, может быть, в новогоднюю ночь температура воздуха понизится до нуля градусов, пройдет небольшой снег».

    По данным «Фобоса», выпавший в Москве снег растает.

    Из сообщения «Фобоса»: «Тот небольшой снежный покров, который сейчас есть, не сохранится. По крайней мере, очень мало шансов на это».

    Тем временем в Гидрометцентре сообщили, что ветер с порывами до 15 м/с сохранится в Москве до 28 декабря. По данным синоптиков, с 25 по 27 декабря включительно в Москве и Московской области ожидается ветер 5–10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Также в течение этих дней будет сохраняться облачность и пройдут небольшие осадки, местами гололедица.

    Новости по теме

    Зима 2017–2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru