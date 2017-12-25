Специалисты воссоздали маршрут фотографа-поджигателя по заброшенным деревням Поморья

Из Вологодской области пришли сенсационные кадры, которые подтверждают версию умышленного поджога целой деревни. Журналистское расследование провели репортеры местной газеты. В Берёзове действительно сгорела целая улица. Это, скорее всего, произошло по вине фотографа Данилы Ткаченко. Следователи считают, что он спалил десяток домов и построек ради серии ярких снимков. В итоге против автора возбудили уголовное дело.
Почти сутки журналисты газеты «Красный север» вместе с проводником добирались до заброшенной деревни Берёзово через лес и болота. Последнего старожила забрали родственники два года назад. Местность на фотографиях Ткаченко егерь узнал сразу: делящий деревню пополам ручей и старое дерево.
Владимир Романов, журналист: «С нами был проводник, Виктор Соловьев, который жил недалеко. Он в этой деревне раньше бывал. По его словам, сгорели пять домов и пять хозпостроек. Посмотрели ракурс, однозначного ответа дать не можем, эта деревня или нет, но, по словам егеря, да, действительно похоже на Берёзово».
Если правоохранительные органы докажут умышленный поджог, художнику может грозить до пяти лет тюрьмы. Обвинительный приговор могут вынести, даже если потерпевшие не найдутся. Тем более что пострадала не одна деревня.
Специалисты «Архнадзора» в своем расследовании построили примерный маршрут Ткаченко по заброшенным деревням Поморья. Они уверены, что часть домов сожгли в деревне Кучепалда Архангельской области. Историки сопоставляли ракурсы несколько недель.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Светланы Андреевой.
Владимир Романов, журналист: «С нами был проводник, Виктор Соловьев, который жил недалеко. Он в этой деревне раньше бывал. По его словам, сгорели пять домов и пять хозпостроек. Посмотрели ракурс, однозначного ответа дать не можем, эта деревня или нет, но, по словам егеря, да, действительно похоже на Берёзово».
Если правоохранительные органы докажут умышленный поджог, художнику может грозить до пяти лет тюрьмы. Обвинительный приговор могут вынести, даже если потерпевшие не найдутся. Тем более что пострадала не одна деревня.
Специалисты «Архнадзора» в своем расследовании построили примерный маршрут Ткаченко по заброшенным деревням Поморья. Они уверены, что часть домов сожгли в деревне Кучепалда Архангельской области. Историки сопоставляли ракурсы несколько недель.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Светланы Андреевой.
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