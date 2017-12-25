Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  
    Лавров: попытки США оправдать свое военное присутствие в Сирии не выдерживают критики. армии мира, войны и вооруженные конфликты, Лавров, Сирия, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛавров: попытки США оправдать свое военное присутствие в Сирии не выдерживают критики

    Лавров: попытки США оправдать свое военное присутствие в Сирии не выдерживают критики

    комментировать

    Лавров: попытки США оправдать свое военное присутствие в Сирии не выдерживают критики

    Лавров: попытки США оправдать свое военное присутствие в Сирии не выдерживают критики

      Военное присутствие США в Сирии после разгрома запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» мешает политическому процессу в стране и ставит под вопрос ее единство, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

      В интервью агентству РИА Новости Лавров подчеркнул, что попытки Вашингтона найти оправдание сохранению своего присутствия не выдерживают критики.

      Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Правительство САР еще могло де-факто „терпеть“ американцев там во имя насущных задач антитеррора. Попытки же найти оправдание сохранению своего присутствия в Сирии после разгрома ИГИЛ не выдерживают критики. В практическом плане незаконное пребывание американских военных создает реальные препятствия на пути политического урегулирования, ставит под вопрос единство страны».

      Между тем в самой Сирии вопреки попыткам дестабилизации извне ситуация налаживается. Местная промышленность уже вышла на экспортный уровень.

      В провинции Дамаск налажено производство электрических генераторов. Во время войны их делали для нужд армии, а сейчас переориентировали на гражданских потребителей. Причем как в своей стране, так и для России — в РФ экспортируется около 30% производимых в Сирии генераторов и солнечных батарей.

      Помимо этого, непосредственно в Сирии, энергоустановки обеспечивают бесперебойным электропитанием посольство России в Дамаске и авиабазу Хмеймим. Запуск генераторного завода на полную мощность помог частично решить проблему безработицы в регионе. Сейчас продукцию в три смены выпускают 250 рабочих.

      Новости по теме

      Ситуация в Сирии

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru