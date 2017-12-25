Лавров: попытки США оправдать свое военное присутствие в Сирии не выдерживают критики

Военное присутствие США в Сирии после разгрома запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» мешает политическому процессу в стране и ставит под вопрос ее единство, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
В интервью агентству РИА Новости Лавров подчеркнул, что попытки Вашингтона найти оправдание сохранению своего присутствия не выдерживают критики.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Правительство САР еще могло де-факто „терпеть“ американцев там во имя насущных задач антитеррора. Попытки же найти оправдание сохранению своего присутствия в Сирии после разгрома ИГИЛ не выдерживают критики. В практическом плане незаконное пребывание американских военных создает реальные препятствия на пути политического урегулирования, ставит под вопрос единство страны».
Между тем в самой Сирии вопреки попыткам дестабилизации извне ситуация налаживается. Местная промышленность уже вышла на экспортный уровень.
В провинции Дамаск налажено производство электрических генераторов. Во время войны их делали для нужд армии, а сейчас переориентировали на гражданских потребителей. Причем как в своей стране, так и для России — в РФ экспортируется около 30% производимых в Сирии генераторов и солнечных батарей.
Помимо этого, непосредственно в Сирии, энергоустановки обеспечивают бесперебойным электропитанием посольство России в Дамаске и авиабазу Хмеймим. Запуск генераторного завода на полную мощность помог частично решить проблему безработицы в регионе. Сейчас продукцию в три смены выпускают 250 рабочих.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Правительство САР еще могло де-факто „терпеть“ американцев там во имя насущных задач антитеррора. Попытки же найти оправдание сохранению своего присутствия в Сирии после разгрома ИГИЛ не выдерживают критики. В практическом плане незаконное пребывание американских военных создает реальные препятствия на пути политического урегулирования, ставит под вопрос единство страны».
Между тем в самой Сирии вопреки попыткам дестабилизации извне ситуация налаживается. Местная промышленность уже вышла на экспортный уровень.
В провинции Дамаск налажено производство электрических генераторов. Во время войны их делали для нужд армии, а сейчас переориентировали на гражданских потребителей. Причем как в своей стране, так и для России — в РФ экспортируется около 30% производимых в Сирии генераторов и солнечных батарей.
Помимо этого, непосредственно в Сирии, энергоустановки обеспечивают бесперебойным электропитанием посольство России в Дамаске и авиабазу Хмеймим. Запуск генераторного завода на полную мощность помог частично решить проблему безработицы в регионе. Сейчас продукцию в три смены выпускают 250 рабочих.
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