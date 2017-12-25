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    «Я не сбежал»: совладелец «Промсвязьбанка» подтвердил свой отъезд из России. Центробанк, банки, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Я не сбежал»: совладелец «Промсвязьбанка» подтвердил свой отъезд из России

    «Я не сбежал»: совладелец «Промсвязьбанка» подтвердил свой отъезд из России

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    «Я не сбежал»: совладелец «Промсвязьбанка» подтвердил свой отъезд из России

    «Я не сбежал»: совладелец «Промсвязьбанка» подтвердил свой отъезд из России

    «Я не сбежал»: совладелец «Промсвязьбанка» подтвердил свой отъезд из России

      Совладелец «Промсвязьбанка» Дмитрий Ананьев подтвердил свой отъезд из России. В своих неудачах он обвиняет Центробанк и даже называет конкретные имена.

      «Я не сбежал», — так Дмитрий Ананьев прокомментировал газете «Ведомости» сообщения о своем отъезде за границу. Банкир пояснил, что давно планировал уехать на Новый год на медицинское обследование, правда, в какой стране находится, не уточнил.

      То, что произошло с его банком, Ананьев называет ударом в спину от ЦБ и считает, что некоторые руководители регулятора причастны к информационным атакам на его банк.

      В середине декабря регулятор потребовал от «Промсвязьбанка» доначислить резервы, а позже ввел в банк временную администрацию и начал процедуру оздоровления.

      На минувшей неделе зампред ЦБ Василий Поздышев сообщил, что регулятор готовит обращение в правоохранительные органы, так как из банка пропали или были уничтожены кредитные досье больше чем на 100 млрд рублей. Ананьев же считает такие утверждения превышением полномочий, которых, по мнению совладельца «Промсвязьбанка», у Поздышева и так очень много.

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