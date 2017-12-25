Многодетная семья из Оренбургской области вынуждена жить в аварийном доме

В Оренбургской области чиновники пытаются выселить семью из аварийного дома, но вот покидать его люди не торопятся. Дело в том, что в качестве альтернативы им предложили три комнаты в общежитии на разных этажах со всеми неудобствами: плесенью на стенах, общим туалетом и свисающими обоями. В случае отказа переехать власти пригрозили даже лишить многодетную мать родительских прав.

Семья Гониных из восьми человек живет в аварийном здании, которое в прямом смысле трещит по швам. Поселок Новопетропавловка — самая окраина области. До Оренбурга — 280 километров. Но даже в сельской глубинке такие жилищные условия считаются экстремальными. Водопровод отключили, канализация регулярно перемерзает. Электричество есть не всегда и не во всех комнатах. Денег на аренду квартиры у многодетной семьи нет. Но съезжать все равно придется. Гониных из аварийной квартиры гонят.



Ольга Гонина: «Приехали органы опеки, показали документ. Вплоть до изъятия детей. Или я снимаю безопасное жилье для них».



Сколько еще семья Гониных там проживет, неизвестно. Комиссия постановила не только срочно расселить людей, но и огородить здание по периметру. Администрация предприняла срочные меры — написала краской на фасаде «Опасная зона». При этом комиссию, установившую аварийность, собственники нанимали за свой счет. Соседи съехали несколько лет назад на съемную квартиру и теперь платят за обе.



Пока дом шел трещинами, они еще терпели. Но когда начал обваливаться, испугались. Два месяца назад рухнул бетонный козырек. За пять минут до этого под ним играли дети. В микрорайоне авариных двухэтажек заселенными остались только две квартиры. Жители остальных буквально убегали, побросав вещи.



На жилищные проблемы районные чиновники смотрят с юмором. Потому что в Гайском районе обещанного не три года ждут, а не меньше шести. Новый срок расселения — 2022 год. Пока же Гониным предлагают общежитие. Вместо трехкомнатной квартиры — три отдельные комнаты на разных этажах. Как родители и бабушка с дедушкой смогут жить отдельно от детей, младшему из которых два года, чиновники не подумали.



Подробности — в видеоматериале.