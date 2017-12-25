По факту взрыва на заводе в Татарстане возбуждено уголовное дело

Следственное управление СК РФ по Татарстану возбудило уголовное дело по факту взрыва на гипсовом заводе, в результате которого погибли два человека.
Как сообщил ТАСС старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ».
Ранее сообщалось, что трагедия произошла в момент, когда рабочие на автомобиле типа «Крот» производили работы по закладке взрывчатых веществ. При выезде автомобиля на поверхность в пяти метрах от въезда в шахту сдетонировало промышленное взрывчатое вещество аммонал. В результате два человека скончались от полученных травм.
Ранее сообщалось, что трагедия произошла в момент, когда рабочие на автомобиле типа «Крот» производили работы по закладке взрывчатых веществ. При выезде автомобиля на поверхность в пяти метрах от въезда в шахту сдетонировало промышленное взрывчатое вещество аммонал. В результате два человека скончались от полученных травм.
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