Автобус с пассажирами опрокинулся в кювет под Липецком: есть пострадавшие

Четыре ребенка и пятеро взрослых пострадали в ДТП с автобусом в Добровском районе Липецкой области.
Как сообщили в управлении МВД региона, авария произошла накануне вечером в селе Малый Хомутец. Автобус ПАЗ, следовавший по маршруту Липецк — село Ратино, съехал в кювет и опрокинулся.
В результате травмы получили девять пассажиров автобуса, в том числе четверо детей в возрасте от одного года до 15 лет.
Все пострадавшие дети, а также 37-летний пассажир после оказания медицинской помощи были отпущены. Еще четверо взрослых с различными травмами госпитализированы в больницу Липецка. Обстоятельства ДТП выясняются.
В результате травмы получили девять пассажиров автобуса, в том числе четверо детей в возрасте от одного года до 15 лет.
Все пострадавшие дети, а также 37-летний пассажир после оказания медицинской помощи были отпущены. Еще четверо взрослых с различными травмами госпитализированы в больницу Липецка. Обстоятельства ДТП выясняются.
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