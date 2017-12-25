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    Автобус с пассажирами опрокинулся в кювет под Липецком: есть пострадавшие

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    • Фото: 48.мвд.рф
    Автобус с пассажирами опрокинулся в кювет под Липецком: есть пострадавшие

    Автобус с пассажирами опрокинулся в кювет под Липецком: есть пострадавшие

    Автобус с пассажирами опрокинулся в кювет под Липецком: есть пострадавшие
  • Фото: 48.мвд.рф

    • Четыре ребенка и пятеро взрослых пострадали в ДТП с автобусом в Добровском районе Липецкой области.

    Как сообщили в управлении МВД региона, авария произошла накануне вечером в селе Малый Хомутец. Автобус ПАЗ, следовавший по маршруту Липецк — село Ратино, съехал в кювет и опрокинулся.

    В результате травмы получили девять пассажиров автобуса, в том числе четверо детей в возрасте от одного года до 15 лет.

    Все пострадавшие дети, а также 37-летний пассажир после оказания медицинской помощи были отпущены. Еще четверо взрослых с различными травмами госпитализированы в больницу Липецка. Обстоятельства ДТП выясняются.

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