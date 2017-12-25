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    Из автобусов более 70 московских маршрутов исчезнут турникеты

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    • Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС
    Из автобусов более 70 московских маршрутов исчезнут турникеты

    Из автобусов более 70 московских маршрутов исчезнут турникеты

    Из автобусов более 70 московских маршрутов исчезнут турникеты
  • Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС

    • С начала 2018 года более 70 автобусных маршрутов в Москве перейдут на систему работы без турникетов.

    Как сообщили ТАСС в столичном департаменте транспорта, по поручению мэра Москвы с 1 января турникеты исчезнут на 72 маршрутах, по которым курсируют в основном автобусы особо большого класса.

    Максим Ликсутов, глава департамента транспорта Москвы: «Это позволит сократить время посадки пассажиров в транспорт и поможет им экономить в среднем пять минут в пути. Преимущества бестурникетной системы оценят свыше 1 млн горожан, которые каждый день пользуются этими маршрутами».

    Ликсутов также выразил надежду на ответственное отношение москвичей к оплате проезда.

    В общей сложности бестурникетными станут около 1,1 тыс. автобусов. В них увеличат количество валидаторов и штат контролеров.

    Без турникетов продолжат работать и новые трехсекционные трамваи «Витязь-М». Входить во все двери сейчас можно на всех 10 маршрутах трамвайной сети на севере и северо-западе города.

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