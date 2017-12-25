Два человека погибли при взрыве на руднике в Татарстане

Самопроизвольный взрыв произошел на территории Камско-Устьинского гипсового рудника в Татарстане, в результате чего погибли двое рабочих.

Трагедия произошла около 5:00 25 декабря, когда рабочие на автомобиле типа «Крот» производили работы по закладке взрывчатых веществ. По информации ГУ МЧС России по Татарстану, самопроизвольный взрыв произошел на открытой площадке в 5 метрах от въезда в шахту, когда автомобиль выехал на поверхность. Сдетонировало промышленное взрывчатое вещество аммонал.



Двое рабочих от полученных травм скончались. На месте ЧП работают оперативная группа и подразделения Камско-Устьинского пожарно-спасательного гарнизона. Проводится осмотр территории на наличие вторичных поражающих факторов. Причина произошедшего устанавливается.