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    Сбой произошел на серой ветке метро из-за упавшего на рельсы пассажира

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    Сбой произошел на серой ветке метро из-за упавшего на рельсы пассажира

    Сбой произошел на серой ветке метро <nobr>из-за</nobr> упавшего на рельсы пассажира

    Сбой в движении поездов произошел в утренний час пик 25 декабря на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена.

    Инцидент с пассажиром произошел в 7:35, в результате чего были увеличены интервалы движения поездов по направлению от станции «Пражская» до «Бульвара Дмитрия Донского». Об обстоятельствах произошедшего и состоянии пострадавшего не сообщается.


    Один из пассажиров сообщил, что примерно в это же время станция «Аннино» была закрыта на вход.


    В настоящее время движение поездов на линии постепенно входит в график.

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