Сбой произошел на серой ветке метро из-за упавшего на рельсы пассажира

7:35 Серпуховско-Тимирязевская линия. Увеличены интервалы движения поездов от Пражской до Бульвара Дмитрия Донского из-за инцидента с пассажиром. — Московское метро (@MetroOperativno) December 25, 2017

М. Аннино закрыто на вход. 7:40 — Катерина (@Katerinka1226) December 25, 2017

Инцидент с пассажиром произошел в 7:35, в результате чего были увеличены интервалы движения поездов по направлению от станции «Пражская» до «Бульвара Дмитрия Донского». Об обстоятельствах произошедшего и состоянии пострадавшего не сообщается.Один из пассажиров сообщил, что примерно в это же время станция «Аннино» была закрыта на вход.В настоящее время движение поездов на линии постепенно входит в график.