Сбой произошел на серой ветке метро из-за упавшего на рельсы пассажира

Сбой в движении поездов произошел в утренний час пик 25 декабря на южном участке
Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена.
Инцидент с пассажиром произошел в 7:35, в результате чего были увеличены интервалы движения поездов по направлению от станции «Пражская» до «Бульвара Дмитрия Донского». Об обстоятельствах произошедшего и состоянии пострадавшего не сообщается.
Один из пассажиров сообщил, что примерно в это же время станция «Аннино» была закрыта на вход.
В настоящее время движение поездов на линии постепенно входит в график.
7:35 Серпуховско-Тимирязевская линия. Увеличены интервалы движения поездов от Пражской до Бульвара Дмитрия Донского из-за инцидента с пассажиром.— Московское метро (@MetroOperativno) December 25, 2017
Один из пассажиров сообщил, что примерно в это же время станция «Аннино» была закрыта на вход.
М. Аннино закрыто на вход. 7:40— Катерина (@Katerinka1226) December 25, 2017
В настоящее время движение поездов на линии постепенно входит в график.
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