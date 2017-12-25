Активистка FEMEN устроила «голую» акцию в Ватикане

Активистки скандально известного движения отметились очередным перформансом в Ватикане.
Одна из участниц FEMEN оголилась на площади Святого Петра за несколько часов до мессы, которую провел папа римский. Фото с полуобнаженной женщиной на фоне яслей появилось на странице движения в Facebook.
Свое выступление активистка посвятила жертвам насилия, многие из которых впервые смогли поведать о пережитом после череды секс-скандалов, разразившихся в Голливуде. Среди требований FEMEN — легализация абортов, а также публичное расследование случаев сексуального насилия среди представителей католического духовенства.
Свое выступление активистка посвятила жертвам насилия, многие из которых впервые смогли поведать о пережитом после череды секс-скандалов, разразившихся в Голливуде. Среди требований FEMEN — легализация абортов, а также публичное расследование случаев сексуального насилия среди представителей католического духовенства.
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