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    Активистка FEMEN устроила «голую» акцию в Ватикане

    3 комментария
    • Фото: Femen / facebook.com
    Активистка FEMEN устроила «голую» акцию в Ватикане

    Активистка FEMEN устроила «голую» акцию в Ватикане

    Активистка FEMEN устроила «голую» акцию в Ватикане
  • Фото: Femen / facebook.com

    • Активистки скандально известного движения отметились очередным перформансом в Ватикане.

    Одна из участниц FEMEN оголилась на площади Святого Петра за несколько часов до мессы, которую провел папа римский. Фото с полуобнаженной женщиной на фоне яслей появилось на странице движения в Facebook.

    Свое выступление активистка посвятила жертвам насилия, многие из которых впервые смогли поведать о пережитом после череды секс-скандалов, разразившихся в Голливуде. Среди требований FEMEN — легализация абортов, а также публичное расследование случаев сексуального насилия среди представителей католического духовенства.

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