Ректор ВШЭ: экономическое благополучие России зависит от образования ее граждан

Ректор «Высшей школы экономики» Ярослав Кузьминов дал эксклюзивное интервью журналистам телеканала НТВ.
Экономическое благополучие России во многом зависит от профессионального образования её граждан. Об этом в эксклюзивном интервью НТВ заявил ректор «Высшей школы экономики» Ярослав Кузьминов.
Ярослав Кузьминов, ректор «Высшей школы экономики»: «Для нашей страны ключевая проблема — это, конечно, та доля выпускников школ, которые оканчивают ее с низкими компетенциями, плохо освоившие ключевые предметы. У нас таких 28 процентов. И это практически соответствует той доле российского населения, трудоспособного населения, которая зарабатывает очень мало».
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ сегодня после «Итогов дня».
Ярослав Кузьминов, ректор «Высшей школы экономики»: «Для нашей страны ключевая проблема — это, конечно, та доля выпускников школ, которые оканчивают ее с низкими компетенциями, плохо освоившие ключевые предметы. У нас таких 28 процентов. И это практически соответствует той доле российского населения, трудоспособного населения, которая зарабатывает очень мало».
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ сегодня после «Итогов дня».
Комментарии