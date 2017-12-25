Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь в Москве

По данным специалистов, температура в мегаполисе в ночь на 1 января будет выше нормы.
Согласно предварительному прогнозу от центра погоды «Фобос», 31 декабря и 1 января ожидается около нуля градусов. Ночью будет небольшой минус. Осадки будут незначительными, как отмечается в сообщении центра, землю «слегка припорошит снежком».
Центр «Фобос»: «В новогоднюю ночь погода обусловится малоградиентным барическим полем повышенного атмосферного давления. Это значит, что в облаках появятся неустойчивые прояснения, обойдется без существенных осадков, ветер слабый, переменный — благоприятный для запуска салюта, немного подморозит: до 0…-3°, что на 7–9° теплее положенного по климату».
Такая же погода ожидается и 1 января. Более точный прогноз станет известен ближе к концу месяца.
Центр «Фобос»: «В новогоднюю ночь погода обусловится малоградиентным барическим полем повышенного атмосферного давления. Это значит, что в облаках появятся неустойчивые прояснения, обойдется без существенных осадков, ветер слабый, переменный — благоприятный для запуска салюта, немного подморозит: до 0…-3°, что на 7–9° теплее положенного по климату».
Такая же погода ожидается и 1 января. Более точный прогноз станет известен ближе к концу месяца.
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