Католики и протестанты во всем мире празднуют Рождество

Католики всего мира, а также протестанты, англикане и ряд православных, следующих Григорианскому календарю, отмечают сегодня Рождество Христово.

Празднованию Рождества предшествовала традиционная вечерняя трапеза из постных блюд. Затем верующие отправились на торжественные мессы. Одним из центров празднований стал Вифлеем, там собрались тысячи паломников. По преданию, именно в этом городе появился на свет Иисус Христос.



С Рождеством верующих поздравил и папа Римский Франциск. Глава Католической церкви обратился с проповедью к прихожанам, которые пришли на площадь Святого Петра в Ватикане.



Франциск, папа римский: «Братья и сестры, вознося молитвы в честь рождения Иисуса Христа, мы взываем к дару мира для всей планеты. И особенно мы молимся за те народы, которые больше всего сейчас страдают от неутихающих конфликтов».



Рождество сегодня отмечают и в России. Праздничные богослужения прошли в главном католическом храме страны.



Отец Кирилл, генеральный викарий римско-католической архиепархии Божьей Матери в Москве: «В день и ночь Рождества проводится сразу 4 разных богослужения: месса на вечере Рождества, месса Рождества ночью, на заре, днем. Через эти богослужения проходит история: сначала ожидание рождения Иисуса Христа, потом весть ангелов о его рождении, потом пастухи находят младенца, лежащего в яслях в Вифлееме, и потом эта весть достигает сердец верующих людей».



Кроме русского языка, богослужения также провели на армянском, польском, английском и французском. После завершения месс верующие вновь собрались за праздничным столом.