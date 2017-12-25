Гватемала объявила о переносе своего посольства в Израиле в Иерусалим

Президент Гватемалы объявил, что, вслед за США, его страна также решила признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство.
Джимми Моралес, президент Гватемалы: «Я говорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху… Одной из важных тем стало возвращение посольства Гватемалы в Иерусалим. Сообщаю, что я дал инструкции министру иностранных дел начать соответствующие действия, чтобы так и было».
Сообщение об этом президент Гватемалы разместил на своей странице в Facebook.
Напомним, президент США Дональд Трамп 6 декабря объявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля и переносят туда посольство. Вопрос о статусе Иерусалима является одним из ключевых в палестино-израильском конфликте, поэтому после решения Трампа мусульмане начали устраивать массовые акции протеста, которые привели к беспорядкам, в ходе которых погибли люди и пострадали тысячи человек. Участились ракетные обстрелы районов Израиля с территории палестинского анклава. Движение ХАМАС объявило о начале третьей интифады.
В четверг Генеральная Ассамблея ООН большинством приняла резолюцию против признания Иерусалима столицей Израиля. За документ проголосовали 128 стран, против выступили 9: Гватемала, Гондурас, Израиль, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау, США и Того. Еще 35 стран при голосовании воздержались. В документе говорится, что «любые меры и действия, направленные на изменение статуса священного города Иерусалима, не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены». А 18 декабря США заблокировали проект резолюции Совбеза ООН против признания Иерусалима столицей Израиля, воспользовавшись правом вето.
Сообщение об этом президент Гватемалы разместил на своей странице в Facebook.
Напомним, президент США Дональд Трамп 6 декабря объявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля и переносят туда посольство. Вопрос о статусе Иерусалима является одним из ключевых в палестино-израильском конфликте, поэтому после решения Трампа мусульмане начали устраивать массовые акции протеста, которые привели к беспорядкам, в ходе которых погибли люди и пострадали тысячи человек. Участились ракетные обстрелы районов Израиля с территории палестинского анклава. Движение ХАМАС объявило о начале третьей интифады.
В четверг Генеральная Ассамблея ООН большинством приняла резолюцию против признания Иерусалима столицей Израиля. За документ проголосовали 128 стран, против выступили 9: Гватемала, Гондурас, Израиль, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау, США и Того. Еще 35 стран при голосовании воздержались. В документе говорится, что «любые меры и действия, направленные на изменение статуса священного города Иерусалима, не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены». А 18 декабря США заблокировали проект резолюции Совбеза ООН против признания Иерусалима столицей Израиля, воспользовавшись правом вето.
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