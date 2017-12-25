В Тбилиси тушат сразу 2 крупных пожара

В ночь на понедельник в столице Грузии вспыхнул пожар в отеле Rooms Tbilisi, почти в то же время крупный пожар возник в жилом комплексе у стадиона «Динамо арена». Погибли люди.
Пожар вспыхнул на последнем этаже и крыше отеля Rooms Tbilisi в центре города. С огнем боролись 15 пожарных расчетов. К месту происшествия прибыл мэр города. В настоящее время пожар локализован.
Каха Каладзе, мэр Тбилиси: «Как говорят пожарные, огонь возник на крыше последнего этажа. Там обнаружен очаг возгорания, хотя, работа продолжается и следствие установит, что стало причиной пожара».
Еще один крупный пожар возник в одной из квартир жилого комплекса, прилегающего к территории стадиона «Динамо арена». Огнем охвачены жилые помещения на четвертом этаже.
В МВД Грузии сообщили, что в результате этого происшествия 3 человека погибли, одна женщина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас пожар в жилом корпусе ликвидирован. Причины возникновения пожара устанавливают специалисты, пишет «Интерфакс».
Каха Каладзе, мэр Тбилиси: «Как говорят пожарные, огонь возник на крыше последнего этажа. Там обнаружен очаг возгорания, хотя, работа продолжается и следствие установит, что стало причиной пожара».
Еще один крупный пожар возник в одной из квартир жилого комплекса, прилегающего к территории стадиона «Динамо арена». Огнем охвачены жилые помещения на четвертом этаже.
В МВД Грузии сообщили, что в результате этого происшествия 3 человека погибли, одна женщина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас пожар в жилом корпусе ликвидирован. Причины возникновения пожара устанавливают специалисты, пишет «Интерфакс».
Комментарии