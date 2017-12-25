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    В Калининграде двое братьев погибли в горящем доме

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    В Калининграде двое братьев погибли в горящем доме

    В Калининграде двое братьев погибли в горящем доме

    Двое мужчин стали жертвами пожара в частном доме в Калининграде.

    Как сообщается на сайте регионального главка МЧС, бригады пожарных оперативно прибыли по вызову на место происшествия, но спасти людей не смогли.

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Калининградской области: «Пожар произошел поздним вечером в воскресенье, 24 декабря, в жилом одноэтажном кирпичном здании на улице Вишневой в СНТ „50 лет Октября“ в Калининградею Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В огне погибли двое мужчин».

    Специалисты устанавливают причины возникновения пожара.

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